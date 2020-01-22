وشكل هذا المبلغ زيادة بنسبة 5,8 بالمئة مقارنة مع 2018، وكانت الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا بما يزيد عن 1,5 مليار دولار، لكن ذلك أقل بنسبة 22,1 بالمئة عن أرقام العام الذي سبقه.

وكشف تقرير سوق الانتقالات العالمي أن 80 بالمئة من إجمالي الإنفاق حصل من قبل 100 ناد، وكانت الأندية البرتغالية الأكثر كسبا بمردود صاف بقيمة 384 مليون دولار، فيما كانت الأندية الإنجليزية صاحبة أكبر ميزان سلبي صافِِ وقدره 549,9 مليون دولار.

وأجري ما مجموعه 18042 عملية انتقال دولية، وهو رقم قياسي آخر، شملت 15463 لاعبا من 178 جنسية مختلفة.

كما كانت هناك زيادة إنفاق في كرة القدم النسائية بنسبة 16,3 بالمئة، حيث ارتفعت الأرقام من 560 ألف دولار في 2018 إلى 652 ألفا، فيما ارتفع عدد الانتقالات من 696 الى 833.