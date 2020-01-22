ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر تويتر صورة اللاعب وكتب عليها "مرحبا وليد أزارو".

وتابع "أنهت إدارة نادي الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادما من الأهلي المصري".

وشهد اليومان الماضيان تغييرا في موقف أزارو (24 عاما) بعدما أبدى مرونة في قبول العرض الاتفاقي، إثر التوصل لاتفاق مع الأهلي الذي يرتبط معه لمدة خمس سنوات، مضى منها عامان ونصف بعد انتقاله من الدفاع الحسني الجديدي المغربي.

وأعار الأهلي مهاجمه المغربي مع المهاجم السنغالي أليو بادجي.