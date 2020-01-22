وستخوض منتخبات الصين، تايوان وأستراليا مبارياتها المقررة في ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، في المواعيد عينها، ولكن في مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصيني للعبة، وذلك وفق ما أشار الاتحاد الآسيوي في بيان.



وهدد الاتحاد التايواني بالانسحاب من التصفيات في حال أقيمت المباريات في ووهان مؤكدا أن الأولوية لسلامة اللاعبات.

وأفادت السلطات الصينية عن مقتل تسعة اشخاص، واصابة ما لا يقل عن 440 بالفيروس، وهو نوع جديد من فئة "فيروس كورونا" تم رصده في ديسمبر الفائت في سوق كبيرة للمأكولات البحرية والأسماك في ووهان.

وانتشر هذا الفيروس الذي ينتقل عبر الجهاز التنفسي إلى خارج الصين، وتم تشخيصه أيضا في اليابان، وكوريا الجنوبية، وجنوب تايلاند، وتايوان والولايات المتحدة.

وقد يسبب وباء من فئة "فيروس كورونا" أمراضا معتدلة عند الانسان (مثل الزكام) أو أخرى أكثر خطورة مثل الـ "سارس" (متلازمة التنفس الحاد والوخيم).



كما أفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن انتشار الفيروس سيتسبب بنقل تصفيات منافسات الملاكمة لطوكيو 2020 إلى مكان آخر، إذ كانت مقررة أيضا في ووهان في فبراير المقبل.

