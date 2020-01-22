وبدأ تشيلسي المباراة بقوة وتقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها جورجينيو بعدما استغل تامي أبراهام تمريرة خاطئة من شكودران مصطفى قبل أن يتعرض لخطأ من البرازيلي لويز مدافع تشيلسي السابق.

وتلقى لويز بطاقة حمراء مباشرة من الحكم ستيوارت أتويل قبل أن ينفذ جورجينيو الركلة بنجاح.

وسيطر تشيلسي على المباراة وسدد الجناح كالوم هودسون-أودوي كرة ارتدت من العارضة كما أنقذ لينو حارس أرسنال محاولتين خطيرتين.

لكن تشيلسي عانى في ترجمة السيطرة إلى أهداف قبل أن يدفع الثمن عندما استحوذ غابرييل مارتينيلي على الكرة في منتصف ملعبه واستغل انزلاق نغولو كانتي وتوغل بالكرة حتى سجل في مرمى كيبا أريزابالاجا.

وقابل سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي كرة عرضية من هودسون-أودوي وأعاد التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 لكن أرسنال رفض الاستسلام وتعادل مجددا عن طريق القائد هيكتور بيلرين بعد ثلاث دقائق.

وتركت النتيجة تشيلسي في المركز الرابع متقدما بست نقاط على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون وإندرارز بينما بقي أرسنال في المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن جاره اللندني.