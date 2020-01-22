وسجل لورنتسو إينسيني هدف الفوز لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة الثانية، في مباراة شهدت طردا لكل من الفريقين وإهدار ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتفوق لاتسيو، ثالث الدوري هذا الموسم، في نهائي العام الماضي على أتلانتا ليفشل هذه المرة في بلوغ المربع الذهبي.

ويلتقي نابولي، المتوج باللقب في خمس مناسبات آخرها عام 2014، في نصف النهائي مع إنتر أو فيورنتينا اللذين يلتقيان الثلاثاء المقبل.

وافتتح رجال المدرب جينارو غاتوسو التسجيل باكرا في الدقيقة الثانية من اللقاء على ملعب ساو باولو بعدما توغل إينسيني إلى داخل منطقة الجزاء عن الجهة اليسرى، قبل أن يراوغ المدافعين ببراعة ويسدد كرة زاحفة على يسار الحارس الألباني توماس ستراكوشا أسفل الزاوية اليسرى.

وأهدر فرق المدرب سيموني إنزاغي فرصة ذهبية لمعادلة الأرقام عندما أهدر تشيرو إيموبيلي ركلة جزاء بعد أن انزلق إثر تنفيذها لتعلو الكرة العارضة (10).

وتلقى لاتسيو فسحة أمل عندما طرد الألباني السيد هيساج لاعب الفريق الجنوبي من اللقاء في الدقيقة 19 إثر تلقيه الإنذار الثاني، إلا أنه لم ينعم بالتفوق العددي أكثر من ست دقائق بعد طرد البرازيلي لوكاس ليفا في الدقيقة 25 ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

ويحل يوفنتوس ضيفا على روما في ربع النهائي الآخر اليوم الأربعاء فيما يستقبل ميلان فريق تورينو الأسبوع المقبل.