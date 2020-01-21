وأوضح موقع" في الجول" الرياضي أن اللاعب عز الدين بهادر والبالغ من العمر 75 عاما يتدرب ويستعد للتحطيم الرقم القياسي لأكبر لاعب محترف في موسوعة غينس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بقيد بهادر خلال فترة القيد الشتوية الحالية بعدما قام بالتوقيع لصالح نادي ٦ أكتوبر، وذلك بعد أن استقبل المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار المدير اللاعب بحضور مسؤولين من النادي لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل.

وعز الدين بهادر. مهندس مصري يبلغ من العمر 75 عاما. وقد قرر بأن يصبح أكبر لاعب في العالم ليتفوق على اللاعب الإسرائيلي إسحاق حايك الذي يلعب في أحد أندية الدرجة الثالثة.



وبحسب تقارير إعلامية، ينبغي أن يشارك بهادر في مباراتين كاملتين مع فريقه؛ من أجل الموافقة على كسر الرقم القياسي.