وفي البطولة التي تستضيفها تايلاند، تلقى المنتخب الأردني خسارته أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 1-2، بهدف سجله لي دونغ-كيونغ في الدقيقة 90+5.

وكان المنتخب الأردني قد عادل النتيجة في الدقيقة 75 بهدف يزن النعيمات، بعدما كانت كوريا قد تقدمت عبر تشو غو سونغ (16).

وستلاقي كوريا الجنوبية في نصف النهائي الأربعاء، المنتخب الأسترالي الذي تأهل السبت بفوزه على سوريا بهدف في الشوط الإضافي الأول، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

إلى ذلك، حجز منتخب أوزبكستان حامل اللقب بطاقته إلى نصف النهائي لمواجهة المنتخب السعودي، بفوزه على الإمارات بنتيجة 5-1، على الرغم من تقدم المنتخب الإماراتي بهدف زيد العامري في الدقيقة 13.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، إلى دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية في يوليو وأغسطس المقبلين.