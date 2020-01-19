وبدأ ميلان، الذي اعتمد على زلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة الأساسية لأول مرة بعد عودته لستة أشهر على سبيل الإعارة، المباراة بشكل سيئ، إذ تأخر في النتيجة بعد مرور ست دقائق.

وتعجل جيالويجي دوناروما حارس ميلان في الخروج من مرماه، واصطدم بمنافسه كيفن لازانيا ليسجل ينس ستريجر لارسن في الشباك الخالية.

وشارك ريبيتش بين الشوطين، وأدرك التعادل من مدى قريب بعد ثلاث دقائق ليهز الشباك لأول مرة منذ انضمامه قادما من أينتراخت فرانكفورت على سبيل الإعارة في بداية الموسم.

ونجح دوناروما في تعويض الخطأ وأنقذ محاولتين من رولاندو ماندراجورا وستيفانو أوكاكا قبل أن يتقدم ميلان 2-1 عن طريق ثيو هرنانديز بتسديدة رائعة من خارج المنطقة.

وأهدر إبراهيموفيتش فرصة قبل أن تصمت الجماهير في استاد سان سيرو بعد نجاح لازانيا في إدراك التعادل لأودينيزي في الدقيقة 85.

لكن ريبيتش كان صاحب الكلمة الأخيرة عندما استحوذ على الكرة خارج المنطقة وسدد كرة أرضية قوية ليحرز هدف الانتصار الثمين.