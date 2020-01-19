وافتتح أنطونيو خوسيه رايو التسجيل لمايوركا (7)، قبل أن يضيف بوديمير هدفين (22 و41)، ويتسبب ببطاقة حمراء لقائد فالنسيا دانيال باريخو في الدقيقة 51، بعد ارتكاب الأخير خطأ بحقه كلفه البطاقة الصفراء الثانية.

وجاء الهدف الرابع لمايوركا بتسديدة قوية من داني رودريغيز (79)، قبل هدف تقليص الفارق لفالنسيا عبر فيران توريس (82).

وحقق مايوركا العائد إلى الدرجة الأولى بعد غياب ستة مواسم، فوزه الخامس هذا الموسم والأول في الدوري منذ تغلبه على فياريال 3-1 في 10 نوفمبر الماضي.

ورفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع عشر على حساب سلتا فيغو (15 نقطة) الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على أتلتيك بلباو.

في المقابل، تلقى فالنسيا خسارته الخامسة في الليغا والأولى منذ سقوطه أمام ريال بيتيس 1-2 في 23 نوفمبر. وحرم مايوركا ضيفه من التقدم إلى المركز الخامس على حساب خيتافي (33 نقطة) الفائز الجمعة بنتيجة 3- 0 على ليغانس.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز السابع، وسيكون مهددا بالتراجع بشكل إضافي بحال فوز بلباو (29 نقطة) أو فياريال صاحب المركز التاسع (28 نقطة) على ضيفه إسبانيول اليوم أيضا.