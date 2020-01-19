ويسعى الفريق الإسباني تحت إشراف مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى ضم مهاجم باريس سان جرمان، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك بعد أرقام مخيبة لخط هجوم الفريق في الموسم الحالي.

وأوردت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة أتلتيكو مدريد عرضت على باريس سان جيرمان 10 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات كافاني.

ورغم أن هذا الرقم هو ما تريده إدارة الفريق الفرنسي حتى تسمح برحيل المهاجم، إلا أن باريس سان جيرمان لم يوافق على العرض حتى الآن، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ورفض كافاني الانضمام لقائمة المدرب توماس توخيل للعب مباراة الكأس ضد فريق لوريان في انتظار إتمام رحيله عن الفريق الباريسي.

ويرتقب أن تكون هذه المباراة الثانية على التوالي التي يغيب عنها الدولي الأوروغواياني بعد عدم مشاركته أمام موناكو في المباراة المؤجلة التي أقيمت يوم 15 يناير الجاري، بداعي الإصابة.

وخاض كافاني، مباراته الأخيرة مع النادي الباريسي، في 12 يناير ضد فريق موناكو في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

واكتفى المهاجم الذي كان عائدا من إصابة في العضلات، بلعب أربع دقائق فقط في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (3-3) أمام فريق المدرب روبرت مورينو.