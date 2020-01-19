وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ماكغريغور سيحصل على 5 ملايين دولار أميركي من مواجهته مع سيروني، وقد يرتفع المبلغ إلى أكثر من ذلك بكثير من الشركات الراعية للمواجهة.

وأعرب ماكغريغور، خلال مقابلة مع "إيه إس بي إن"، عن أمله في الحصول على 80 مليون دولار أميركي من الرعاة ونسبة مبيعات التذاكر.

وكان النزال الذي جمع ماكغريغور بالمصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، الأكثر قيمة، إذ بلغت مبيعات التذاكر مليونان و400 ألف دولار أميركي.

وحقق المصارع الإيرلندي آنذاك أعلى نسبة أرباح في مسيرته، إذ حصل على 3 ملايين دولار أميركي، بالإضافة إلى نحو 50 مليون دولار أميركي من نسبة المبيعات والمشاهدات، فضلا عن المبالغ التي حصل عليها من الرعاة التجاريين.

ولم يحقق النزال الذي خاضه ماكغريغور مع الأميركي نات دياز سوى مليون و600 ألف دولار من مبيعات التذاكر.