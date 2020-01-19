ويسعى ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 61 نقطة لمواصلة الانتصارات، لزيادة فارق النقاط مع أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 48 نقطة، والذي تعثر بالتعادل على ملعبه أمام فريق كريستال بالاس ضمن نفس الجولة.

واستعرض الموقع الرسمي لليفربول أبرز الأرقام والإحصائيات الخاصة بمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، وذلك قبل مواجهة الأحد.

- لم يتعرض ليفربول لأية هزيمة في آخر 38 مباراة له في الدوري، جامعا 104 نقطة رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحدهم أرسنال (49 مباراة بدون هزيمة، 2003-2004) ونوتنغهام فوريست (42 مباراة 1977-1978) وتشلسي (40 مباراة، 2004-2005) استطاعوا البقاء دون هزيمة لعدد أكبر من المباريات.

- تعرض ليفربول لهزيمة وحيدة في آخر 9 مواجهات مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- سيكون ليفربول على موعد مع رقم قياسي جديد إذا نجح أي من لاعبيه في هز شباك يونايتد في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب أنفيلد، مساء الأحد، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

- إذا تمكن الريدز من زيارة مرمى الشياطين الحمر، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ مشاركات ليفربول في الدوري الإنجليزي التي يسجل فيها هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 22 الأولى من عمر المسابقة.

- ليفربول الذي حقق الفوز على يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في أنفيلد الموسم الماضي، كان قد زار شباك جميع المنافسين في مبارياته الثلاثين الأخيرة في الدوري.

- إذا خرج ليفربول منتصرا، فسيكون هذا هو الفوز الثالث عشر على التوالي للريدز في الدوري الإنجليزي – ثاني أفضل سلسلة انتصارات متتالية للفريق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

يذكر أن السلسلة الأفضل، والتي امتدت إلى 17 انتصارا، كانت قد انتهت على يد مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي، عندما تعادل الفريقان بهدف لمثله.

- تحمل مباراة الأحد الرقم 244 ليورغن كلوب على رأس الإدارة الفنية لليفربول، وإذا حقق الريدز الفوز، سيصل عدد الانتصارات التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الألماني إلى 150 انتصارًا.

- في حالة التسجيل سيصل ساديو ماني للهدف رقم 100 له مع الفرق الإنجليزية.