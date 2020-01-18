وبدأ النرويجي، البالغ من العمر 19 عاما، المباراة من مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر مدربه لوسيان فافر إشراكه في الدقيقة 56، في وقت كان دورتموند متأخرا بـ1-3.

وعقب دخوله بـ3 دقائق فقط إلى أرضية الملعب، تمكن هالاند من تسجيل هدفه الأول، بعدما تسلم تمريرة من جادون سانشو.

وفي الدقيقة 70، عاد إيرلينغ للتوقيع على الهدف الثاني له والرابع لدورتموند، بعدما نجح ثورغان هازارد في مراوغة الحارس ومرر له الكرة على طبق من ذهب.

وبعدها بـ9 دقائق، أحرز الدولي النرويجي الهدف الثالث له والخامس لفريقه، بعدما تسلم تمريرة من ماركو رويس.



هذا وانتهت المباراة لصالح دورتموند بـ5-3، ليصبح رصيده 33 نقطة في المركز الرابع.

وكان هالاند انضم إلى دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما دفع النادي الألماني قيمة الشرط الجزائي في عقده مع سالزبورغ النمساوي.

