وانتصر صفوت على الروسي إيفغني دونسكوي، بواقع مجموعتين نظيفتين 7-5 و6-4، في التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة.

ودخل اللاعب المصري التاريخ، كونه أول لاعب تنس من مصر يشارك ببطولة أستراليا المفتوحة، منذ 48 عاما، عندما وصل إسماعيل الشافعي للدور الثالث عام 1971.

وسبق لصفوت أن وصل للدور الأول من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) عام 2018، بينما فشل بالوصول للدور الأول من بطولتي أميركا المفتوحة و"ويمبلدون".

وينطلق الدور الأول من بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين المقبل، ويتوقع أن تضع القرعة صفوت بمواجهة صعبة أمام نجوم اللعبة المتقدمين بالتصنيف.

يذكر أن صفوت تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 في سابقة هي الأولى من نوعها للتنس المصري، وذلك بعد حصوله على ذهبية الفردي بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.