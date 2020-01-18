وأضاف الاتحاد انه تلقى رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبلغه فيها أن جميع المباريات التي تضم فرقا إيرانية، ستقام في بلد ثالث.

ولم يصرح الاتحاد الإيراني بما إذا كان أي سبب قد عرض لهذا القرار، أو ما إذا كان متعلقا بحادث إسقاط طائرة إوكرانية الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته 176 شخصا كانوا على متنها.

ولم يرد الاتحاد الآسيوي على الفور على طلب بالتعليق.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية عن أمير مهدي علوي الناطق باسم الاتحاد الإيراني، قوله: "إيران مستعدة تماما لاستضافة العديد من الفرق كما أثبتت مرارا خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى استضافة إيران لنهائي دوري أبطال آسيا في 2018 في ملعب آزاد بالعاصمة طهران كمثال، كما ذكر أن وزارة الرياضة منحت الضمانات الأمنية المطلوبة للاتحاد الآسيوي.

وقال الاتحاد الإيراني، وله 4 فرق في دوري أبطال آسيا، إنه سيلتقي مسؤولي الاتحاد للتعبير عن معارضته للقرار.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني عرضا طائرة ركاب اوكرانية في 8 يناير، زاعما أن ذلك حدث بسبب توقعه هجوما مضادا بعد إطلاقه عددا من الصواريخ على قوات أميركية في العراق.