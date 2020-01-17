واستبعد راموس وبيل من تشكيلة المدرب زين الدين زيدان للمباراة رغم أنهما أكملا التدريبات اليوم الجمعة. ولا يزال إيدن هازارد غائبا بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها في نوفمبر الماضي.

ويتوقع عودة بنزيمة مهاجم فرنسا، الذي أحرز 12 من 36 هدفا سجلها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، إلى المنافسات بعد أن غاب عن مشوار فوز فريقه بكأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في السعودية بسبب مشكلة عضلية.

واشتكى راموس من إصابة في الكاحل بعد أن سجل ركلة الترجيح الحاسمة في النهائي يوم الأحد الماضي أمام أتليتيكو مدريد، لكنه عاد من وقتها للتدريبات بشكل كامل قبل أن يتم استبعاده من مواجهة فريقه السابق.

وكان استبعاد بيل، الذي غاب عن كأس السوبر بسبب المرض، مفاجئا لانه تدرب مع الفريق طيلة الأسبوع.

وستكون المواجهة أول مباراة لمدرب إشبيلية يولن لوبتيغي في ملعب سانتياغو برنابيو منذ أن استغنى ريال مدريد عن خدماته في أكتوبر 2018.

وأشاد زيدان بلاعبه راموس بسبب إصراره وتصميمه على استعادة كامل لياقته.

وقال "كلنا يعرف أن راموس يملك شخصية قوية. يرغب دائما في اللعب وعمل بكل جد طيلة الأسبوع لاستعادة لياقته. إنه قائدنا ومرجعيتنا ومثل أعلى يحتذى به للجميع".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد برشلونة المتصدر ولكل منهما 40 نقطة.

وحال فوزه على إشبيلية سيعتلي الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب مطارديه لمدة 24 ساعة على الأقل، حيث يستضيف العملاق الكتالوني منافسه غرناطة يوم الأحد في أول مباراة له تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.