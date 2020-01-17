حدث ذلك في وقت لم تكن البداية مثالية للنجم القادم من ليستر سيتي الإنجليزي، إذ لم يستطع أن يفرض وجوده بشكل مباشر على التشكيلة الأساسية للسيتزنز، وغاب عن الكثير من المباريات.

لكن هذا الموسم تبدلت الأحوال لمحرز، وخلال 18 مباراة شارك خلالها في الـ"بريميرليغ "حتى الآن من أصل 22 جولة، نجح الموهوب الأعسر في إحراز 7 أهداف وصناعة 7 أخرى، وهي أرقام لا يتفوق عليه فيها سوى زميله في الفريق، البلجيكي كيفن دي بروين.

لكن تألق رياض محرز (28 عاما) خلال الفترة الأخيرة، دفع غوارديولا إلى الكشف عن سر غريب يتعلق باللاعب، يعد السبب وراء عدم تعرضه للإصابات، إلا فيما ندر.

وحسب المدير الفني الإسباني، فإن ذلك يعود إلى "عدم وجود أي عضلات" في ساقي محرز.

ويوضح غوارديولا في تصريحات نقلها موقع "جيف مي سبورت" : "هل ترون ساقيه؟ من المستحيل أن يصاب لأنه ليس لديه عضلات. وفي الثلث الأخير (من الملعب) لديه دائما شيء مميز، أشعر دائما أنه يمكن أن يسجل هدفا".

واعتبر الموقع أن الأمر يعود أيضا إلى فترة تواجد محرز في ليستر سيتي بين 2014 و2018، حيث كان يتمتع بلياقة مميزة.

ونشر الموقع صورة لمحرز يعود تاريخها إلى يوليو 2016 خلال تدريبات اللياقة البدنية، يبدو خلالها محرز مبتسما وسعيدا للغاية بينما يخضع لتمرينات إطالة في صالة التدريب.