على ملعب "إينيو تارديني" في بارما، افتتح لاعب الوسط الدولي لورنتسو بيليغريني التسجيل لروما بعد تبادله الكرة مع الكرواتي نيكولا كالينيتش داخل المنطقة "خذ وهات"، فسدد كرة لولبية جميلة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس سيموني كولومبي (49).

وضمن روما التأهل في الشوط الثاني من ركلة جزاء إثر لمسة يد داخل المنطقة حملت توقيع بيليغريني (23 عاما) أيضا (76).

وإلى غياب عدة لاعبين بسبب الإصابة، افتقد روما أيضا مهاجمه البوسني إدين دزيكو بسبب الإيقاف.

وكان تورينو تغلب على جنوى بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1، نابولي على بيروجيا 2-صفر، لاتسيو حامل اللقب على كريمونيزي 4-صفر، إنتر على كالياري 4-1، فيورنتينا على أتالانتا 2-1، ميلان على سبال 3-صفر ويوفنتوس على أودينيزي 4-صفر وجميعهم على ملعبهم.

ويلتقي في ربع النهائي بين 21 و29 يناير الجاري نابولي مع لاتسيو وروما مع يوفنتوس وميلان مع تورينو وإنتر مع فيورنتينا.

وعوض روما جزئيا خسارتين أمام تورينو ويوفنتوس في الدوري حيث يحتل المركز الخامس، فيما يحتل بارما المركز السابع بفارق 7 نقاط عن فريق العاصمة.