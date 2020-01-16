وأشار أوزيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى أنه يشعر بالحيوية مجددا، عقب فترة صعبة تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

وأضاف أوزيل قائلا: "إني مسرور كون عقدي يجعلني أستمر في أرسنال هذا العام والسنة القادمة. لا أستطيع أن أتوقع ما سيحدث في المستقبل، وذلك رغم حماسي له".



وتعليقا على الفترة الماضية، قال أوزيل: "مررت بفترة صعبة خاصة مع إيمري، لكن كل شيء تغير الآن، وأنا سعيد، ألعب بانتظام وكل شيء على ما يرام".

ويعاني أرسنال منذ بداية الموسم، مما دفع مسؤولي فريق العاصمة اللندنية إلى إتمام تغيير نادر على قيادة الفريق الفنية في منتصف الموسم، باستبدال إيمري بالإسباني ميكيل أرتيتا.

وفي تعليق على أداء أوزيل مع أرسنال، لم يخف المدرب الإسباني تأكيده على موهبة النجم الألماني لكنه قال أيضا: "ثمة مباريات يتألق فيها مسعود أوزيل وينجح في ربط الفريق بالمهاجمين، لكن من الصعب أيضا أن تجد له الرفاق الذين يجعلونه يشعر بالراحة في الملعب".

يشار إلى أن أوزيل يرتدي قميص أرسنال منذ عام 2013، ولم يستطع التتويج معه سوى 3 مرات بكأس إنجلترا، ومرة واحدة بكأس الرابطة.