وقال نادي توتنهام الذي يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز، إن أمامه خيار جعل الانتقال دائما بالنسبة لفرنانديز.

ولعب فرنانديز (21 عاما) مباراتين مع البرتغال، حيث مثل بلاده في الفئة العمرية تحت سن 15 عام، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

ويمنح التعاقد مع فرنانديز توتنهام خيارا آخر في خط الوسط بعد استبعاد الفرنسي الدولي موسى سيسوكو حتى أبريل بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة، كما ترتبط الصفقة باهتزاز مستوى لاعب خط الوسط كريستيان إريكسن.