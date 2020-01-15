وأعرب بويول عن امتنانه للعمل الذي أنجزه فالفيردي في برشلونة، وعبر عن ثقته من أن الأمور ستسير بشكل جيد تحت قيادة المدرب الجديد كيكي سيتين.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بويول قوله: "أشكر فالفيردي. بالنسبة لي، لقد قدم أداء جيدا للغاية".

وأضاف قائلا "فاز فالفيردي بلقبين في الدوري خلال عامين، ويغادر الفريق وهو في صدارة دوري الدرجة الأولى، وتأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وكذلك الأمر بالنسبة لكأس ملك إسبانيا".

وتابع النجم السابق في الفريق الكتالوني قائلا:"يجب أن أشكر فالفيردي كمشجع لبرشلونة على كل ما فعله".

وحول سيتين، الذي عهد إليه بمهمة تدريب برشلونة خلفا لفالفيردي، قال بويول: "آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة له. أتمنى دائما الأفضل لبرشلونة".