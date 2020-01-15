وسعى ميسي، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية "البالون دور" 6 مرات، إلى الشد من أزر فالفيردي، حيث سارع إلى حسابه الشخصي على "تويتر" ممتدحا المدرب المقال بقوله: "محترف ممتاز وشخص ممتاز".

وأضاف ميسي موجها كلامه إلى فالفيردي: "شكرا على كل شيء".

وتابع: "متأكد أن كل شيء سيسير على ما يُرام بالنسبة لك أينما ذهبت لأنك وبجانب كونك محترفا من الطراز الأول، فأنت أيضا شخص من الطراز الأول، حظ طيب".

وخلال الفترة التي قاد فيها فالفيردي العملاق الكتالوني، والتي تمتد إلى موسمين ونصف الموسم، لعب ميسي الدور الأكبر في فوز "البارسا" بالألقاب العديدة مثل كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، لكن الفريق خرج من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بهزيمة مذلة أمام ليفربول الموسم الماضي، ومن قبله أمام روما في الموسم قبل الماضي.

ويحتل برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا" هذا الموسم حتى الآن، برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد، كما تأهل الفريق إلى دور الستة عشر من "تشامبيونزليغ"، حيث من المقرر أن يلاقي نظيره الإيطالي نابولي.

كانت إدارة برشلونة قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الاثنين إقالة فالفيردي من منصبه مديرا فنيا للفريق، بعد تراجع أداء "البلوغرانا" وخروجه من البطولات كان آخرها كأس السوبر الإسباني وتحديدا من الدور نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد.