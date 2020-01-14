ونشر النادي بيانا آخر عبر موقعه الرسمي شكر فيه فالفيردي على المدة، الذي قضاها مع الفريق، وجاء في البيان: "يعبر النادي بشكل علني عن امتنانه لإرنستو فالفيردي نظير احترافيته والتزامه والمعاملة الإيجابية المستمرة الذي أظهرها دائما تجاه عائلة برشلونة، ونتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

وتابع: "قاد إرنستو فالفيردي فريق برشلونة الأول في 163 مباراة رسمية حقق الانتصار في 108 منها أي بنسبة 66.25 بالمئة وتعادل في 35 مباراة أي بنسبة 21.47 بالمئة وخسر في 20 لقاء أي ما يعادل 12.26 بالمئة، وخلال هذه الفترة توج مع الفريق بـ4 ألقاب 2 دوري إسباني وكأس ملك إسبانيا في نسخة واحدة ومثلها كأس السوبر الإسباني".

وأضاف "استهل فالفيردي مسيرته في صيف عام 2017، عندما تولى مهام قيادة الفريق الأول بعد قضاء 4 مواسم على رأس الجهاز الفني أتلتيك بلباو، وبعد خسارة كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد في أول ظهور له كمدير فني لبرشلونة؛ كان قادرا على قيادة برشلونة للتويج بثنائية الليغا والكأس، إذ فاز بالأخير على إشبيلية في واند ميتروبوليتانو، بينما سقط الفريق في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إيه إس روما".

وأردف "في عامه الثاني توج برشلونة بكأس السوبر الإسباني في المباراة التي أقيمت في طنجة ضد إشبيلية، كما توج أيضا بلقب الدوري، وفي المرحلة النهائية بالموسم تعرض الفريق لنكبتين الإقصاء أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والهزيمة في نهائي كأس الملك أمام فالنسيا الذي أقيم في إشبيلية".

وأنهى البيان "في الموسم الجاري 2019-2020 أنهى برشلونة الموسم الأول في صدارة الدوري بالتساوي في عدد النقاط مع ريال مدريد، كما تأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما أقصي الفريق الأسبوع الماضي من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد".