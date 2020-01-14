وذكر برشلونة في بيان أنه تم "التوصل الى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول"، متوجها اليه بالقول: "شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل".

وأضاف البيان "توصل نادي برشلونة وكيكي سيتيين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022"، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتأتي إطاحة برشلونة بفالفيردي بعد الهزيمة 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأربعاء، وبعد حملة كبيرة من جماهير النادي، التي طالبت برحيله، بعد عدد من الهزائم "التاريخية"، أبرزها خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة 0-4 الموسم الماضي، بدوري أبطال أوروبا، وقبلها بعام أمام روما بنتيجة 0-3، في نفس البطولة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من برشلونة، أن سيتيين، لا يملك خبرة تدريبية بالأندية الكبرى، حيث سبق له تدريب بيتيس ولاس بالماس وأندية إسبانية في الدرجات الدنيا، لكنه اشتهر بلعبه أسلوبا هجوميا جذابا، مشابها لأسلوب لعب برشلونة.

وأشارت صحف إسبانية إن عددا من المدربين رفضوا مهمة تولي تدريب برشلونة الآن، وأبرزهم أسطورة الفريق السابق، تشافي هيرنانديز، ومدرب منتخب هولندا الحالي، رونالد كومان.