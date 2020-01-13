وجاء هجوم أسطورة النادي على برشلونة، بعد انتشار أنباء عن تفاوض النادي الكتالوني مع الإسباني تشافي لتولي تدريب الفريق خلفا لفالفيردي، الذي يعاني تخبطا في النتائج منذ توليه المنصب في 2017.

وفي مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو"، قال إنييستا الذي يلعب في الدوري الياباني: "تصرف برشلونة قبيح بعض الشيء، عليكم احترام مدرب الفريق".

وأضاف: "أتمنى أن يتم حل الموضوع في برشلونة لأن ما يحصل أمر غير جيد للمدرب وللاعبين وللجماهير. موقف فالفيردي الآن أصبح ضعيفا جدا".

وارتفعت الأصوات المنتقدة لفالفيردي مجددا بعد هزيمته المفاجئة على يد أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في مدينة جدة السعودية، قبل أيام.

وحول جاهزية زميله السابق تشافي لتدريب برشلونة، أكد إنييستا أن "تشافي وحده هو من يستطيع البت فيما إذا كان جاهزا للمهمة أم لا".

ولعب إنييستا في صفوف برشلونة بين عامي 2002 و2018، تألق فيها وحقق جميع الألقاب الممكنة، وأصبح من بين أفضل اللاعبين في العالم، مما جعله من أساطير النادي الكتالوني.