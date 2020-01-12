وحقق مانشستر سيتي انتصاره رقم 15 في بطولة الدوري هذا الموسم، بانتصاره العريض بنتيجة 6-1 على أستون فيلا مساء الأحد.

وحسم مانشستر سيتي اللقاء مبكرا، وأنهى الشوط الأول متقدما 4-0، بفضل تألق لافت للنجم الجزائري رياض محرز الذي سجل الهدف الأول والثاني.

واستعاد "السيتيزينس" بالفوز العريض المركز الثاني، من ليستر سيتي، حيث رفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وتألق كذلك في اللقاء الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سجل "هاتريك"، بالإضافة لهدفي محرز، وهدف سادس من البرازيلي غابرييل جيسوس.

وسجل أستون فيلا هدف "حفظ ماء الوجه" من ركلة جزاء بالوقت البدل الضائع، نفذها الهولندي أنور غازي.

وتراجع أستون فيلا للمركز 18 في ترتيب الدوري، بعد الهزيمة، ليدخل "منطقة الخطر"، متخلفا بفارق نقطة عن واتفورد الذي صعد للمركز 17.