وقال نادي ملقا الأحد في بيان: "بالرغم من الجهود الدؤوبة التي بذلها النادي، فإنه كان من المستحيل الوصول إلى انفصال ودي، مع سانشيز ديل آمو".

وأضاف النادي أنه قرر إقالة مدربه "نظرا للأضرار التي لحقت بصورة النادي"، جراء فضيحته الجنسية.

وكان ملقا قد أوقف مدربه في البداية عن مهامه، الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

من جانبه، قال ديل آمو إنه كان "ضحية مضايقة" وابتزاز" بسبب التسجيل المصور. وقد اعتقلت الشرطة أحد المشتبه بنشرهم التسجيل عبر الإنترنت.

سيظل المدرب المؤقت سيرغي بيلليكر مسؤولا عن الفريق، لحين تعيين مدرب دائم بدلا من ديل آمو.

ويحتل نادي مالقا المركز السادس عشر في ترتيب دوري الدرجة الثانية الإسباني، الذي يتكون من 22 فريقا.