وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن تشافي الذي يدرب السد القطري حاليا، تلقى بالفعل عرضا لتدريب برشلونة لمدة موسمين ونصف، بعد صبر طويل على إخفاقات الفريق تحت قيادة مديره الفني الحالي إرنستو فالفيردي.

وحسب "سبورت"، فإن تشافي سيرد على بطل إسبانيا، الأحد، حيث "سيقرر كل شيء".

وأكد تشافي أنه التقى المدير الرياضي لبرشلونة، المدافع الفرنسي السابق إريك أبيدال، لكنه رفض الحديث عن الإشراف على الفريق الذي تألق فيه كلاعب وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة.

وأقر بطل العالم عام 2010 وبطل أوروبا 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا: "لا يمكنني أن أخفي أن حلمي هو تدريب برشلونة وقلت ذلك مرارا. الجميع يعرف أنني أشجع برشلونة من كل قلبي".

وكانت إذاعة "كادينا سير" الكتالونية أشارت إلى أن أبيدال بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي، بحال التخلي عن فالفيردي.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، التي ستجمع مباراتها النهائية الأحد قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.