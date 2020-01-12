وأقر تشافي "لا يمكنني أن أخفي بأن حلمي هو تدريب برشلونة وقلت ذلك مراراً (...) الجميع يعرف أنني أشجع برشلونة من كل قلبي. وكانت إذاعة "كادينا سير" الكاتالونية أشارت إلى أن أبيدال بحث مع تشافي احتمال تدريب الفريق للموسمين المقبلين، وأيضا لما تبقى من الموسم الحالي بحال التخلي عن المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وتأتي هذه التقارير غداة خسارة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-3 في الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر الإسبانية في السعودية، والتي ستجمع مباراتها النهائية الأحد بين قطبي العاصمة ريال وأتلتيكو.

وزادت الخسارة من الضغوط على فالفيردي، رغم أن النادي يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن غريمه ريال الثاني.

ولم يخف تشافي في مراحل سابقة، رغبته بتدريب برشلونة. وقال "لا يمكنني ان أخفي أن أحد أحلامي هو تدريب برشلونة بالطبع، لكن لا أعتقد أنه سيكون قريبا، هذا القرار لا يعود إلي".

وأحرز تشافي مع برشلونة سلسلة من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا أربع مرات، والدوري الإسباني ثماني مرات. كما كان نجم خط الوسط السابق ضمن جيل ذهبي لكرة القدم الإسبانية، وساهم في إحراز المنتخب لقب مونديال 2010 وكأس أوروبا 2008 و2012.