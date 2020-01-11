وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن جيرو، الذي توج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 وسينتهي عقده مع النادي اللندني بنهاية هذا الموسم، وافق على اتفاق لمدة عامين ونصف للانضمام للنادي الإيطالي.

وقال لامبارد، الذي يحتل فريقه المركز الرابع في الدوري، إن رحيل جيرو لا يعني بالضرورة تعاقد تشلسي مع بديل واللاعب سيرحل فقط في حال مناسبة الاتفاق لكافة الأطراف المعنية.

وأضاف لامبارد للصحفيين قبل مواجهة بيرنلي، السبت "موقف أوليفييه يتوقف على مناسبة الاتفاق لكافة الأطراف خاصة النادي لأن عقده لا يزال ساريا بعدها سنتحدث عن إمكانية رحيله".

وتابع: "يتمتع باحترافية كبيرة ويتدرب بشكل رائع رغم أنه لا يحظى بفرصة المشاركة في المباريات. أكن له تقديرا كبيرا لكن يتوجب علي اتخاذ قرار لصالح النادي ولم يحدث أي شيء بعد".

وأضاف لامبارد "الجميع يتحدث عن الأمر. أعتقد أن وكيل أعماله تحدث مع النادي. لكن لحين اتخاذ قرار بشأنه يظل الوضع كما هو".

ولم يشارك جيرو في أي مباراة مع تشلسي منذ نهاية نوفمبر الماضي، وذلك عقب حجز تامي إبراهام مكانه في التشكيلة الأساسية، وأصبح المهاجم الأساسي للفريق منذ تولي لامبارد المسؤولية.

وأحزر إبراهام 12 هدفا في الدوري هذا الموسم وانضم إلى آخر قائمتين أعلنهما غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي.

وسجل أول أهدافه مع إنجلترا أمام الجبل الأسود في نوفمبر الماضي ومن المرجح أن ينضم أيضا للفريق في مارس المقبل للمشاركة أمام إيطاليا والدنمارك في ظل إصابة القائد هاري كين وابتعاده عن الملاعب بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.