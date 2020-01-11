وسجل هدفا الزمالك أشرف بنشرقي ومصطفى محمد، ليرفع الزمالك رصيده للنقطة السابعة في المركز الثاني للمجموعة الأولى، وبفارق المواجهات المباشرة عن مازيمبي الكونغولي المتصدر، فيما تجمد رصيد زيسكو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.

وبدأ الزمالك اللقاء ضاغطا بقوة، وتقدم مبكرا في الدقيقة الرابعة عن طريق أشرف بنشرقي من تمريرة فرجاني ساسي إلى محمد أوناجم، الذي رفع عرضية قابلها بنشرقي برأسه في المرمى.

وأحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الـ89 من تمريرة سحرية من بنشرقي، الذي مرر الكرة لزميله وهو منفرد بالمرمى.

ويلتقي مازيمبي بريميرو دي أوغوستو مساء السبت في المباراة الأخرى لهذه الجولة من المجموعة، فيما يلعب الزمالك مع مازيمبي يوم 25 يناير الجاري، في الجولة الخامسة من البطولة.