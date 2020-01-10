وأوضح لاعب وسط ليفربول السابق، أنه ما كان ليبدأ هذه التجربة في تدريب فريق رينجرز لو أنه لم يكن مستعدا، وفق ما نقلت "سكاي سبورت".

وكان جيرارد (39 عاما) في حاجة إلى التفكير جيدا قبل تولي مهمة التدريب في رينجرز، في مايو 2018، وذلك بعد موسم واحد من تدريب فريق ليفربول (الشاب) لذوي الـ18 عاما.

وأشاد مدرب ليفربول، يورغن كلوب مؤخرا، بمستوى جيرارد، قائلا إنه الشخص الذي يليق بأن يكون خليفته في المستقبل على رأس الريدز.

وصرح جيرارد بأن الكل كان على دراية بأنه سينتقل إلى رينجرز وهو ما يزال في حاجة إلى التعلم، "وحتى الآن أنا أقوم بأخطاء، وسأواصل ارتكاب أخطاء".

وأكد أن التجربة لا تكتسب بشكل سريع، لأنها غير قابلة للاختصار "بل إنها تأتي مع الوقت فقط، "ومبعث القلق بالنسبة إلي، حين جاء عرض رينجرز، هو أنني تخوفت من أن التجربة قد لا تتحقق في حال بقيت في مكاني".