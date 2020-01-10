وبعد هزيمة يوفنتوس وبالطبع كريستيانو رونالدو في نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، أمام لاتسيو بهدف مقابل 3 أهداف، في اللقاء الذي أقيم بالسعودية في ديسمبر الماضي، تعرض النجم البرتغالي لسخرية واسعة من مشجعي ليونيل ميسي.

والخميس، خسر برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بهدفين مقابل 3 أهداف في اللقاء الذي استضافته السعودية أيضا.

وكانت هذه الخسارة فرصة لمشجعي رونالدو لرد الدَين لمشجعي ميسي، فشن عشاق "الدون" "هجوما ساخرا" على "البرغوث" ميسي.

واستهدف جيش رونالدو الإلكتروني، على تويتر، ميسي بسخرية حادة بعد إخفاقه في قيادة فريق إرنستو فالفيردي إلى المباراة النهائية، أمام ريال مدريد.

وكتب أحد مشجعي رونالدو:"إنه لأمر مدهش للغاية أن يسخر البعض من رونالدو لأنه خسر مرة واحدة في آخر 15 مباراة نهائية، في حين أن ميسي لم يتمكن من التأهل للنهائي".

وكتب آخر: "هل تذكرون عندما سخر مشجعو ميسي من رونالدو لأنه خسر نهائي كأس السوبر الإيطالي؟ ها هي (الكارما) تضرب ضربتها".

وأضاف ثالث: "ميسي بمهمة إضاعة فرصة أخرى.. يثبت أنه لن يصبح مثل بيليه ولا مارادونا ولا رونالدو".

وقال رابع ساخرا: "مشجعو ميسي يمكنهم السخرية من رونالدو لأنه خسر المباراة النهائية (لبطولة كأس السوبر الإيطالي)، غير أن أفضل لاعب عندهم على الإطلاق (ميسي) لم يتمكن حتى من التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني".

وعلى الرغم من أنه أحرز هدفا، فقد اتهم كثيرون ميسي بأنه فشل في الظهور في المباراة النهائية على نحو جيد، حيث كتب أحد عناصر جيش رونالدو الرقمي: "ميسي يصبح شبحا في لعبة كبيرة مرة أخرى، ولكنك لن تسمع عن ذلك لأنه ليس رونالدو".

وخلال المباراة، وقع خلاف بين ميسي وزميل رونالدو في المنتخب البرتغالي جواو فيلكس، ولم يمض ذلك دون ملاحظة مشجعي رونالدو، حيث كتب أحدهم: "ميسي يقاتل اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عاما الذي نظر إليه، وفي الوقت نفسه، يتابع رونالدو اللاعب ماركوس راشفورد على إنستغرام ويقدم له نصيحة. الآن انظروا إلى تحركات راشفورد.. أفضل لاعب في التاريخ بالنسبة لي".

وأبدى مشجعون آخرون آراءهم حول منافسة "رونالدو – ميسي"، التي وصلت إلى ذروتها عندما لعبا في الدوري الإسباني وقالوا "تخيلوا ميسي ورونالدو.. مازال رونالدو أفضل من ميسي".

وعلّق آخر على حقيقة كون اللاعب الأرجنتيني ميسي لم يغادر برشلونة أبدا، واستنتج أنه لا يمكن المقارنة بين نجمي اليوفنتوس وبرشلونة: "المقارنة بين ميسي ورونالدو تظل غير صالحة إلى أن ينتقل ميسي من منطقة راحته برشلونة".

وطالب فريق آخر من مستخدمي تويتر بأن يتوقف الجدل حول اللاعبين وقالوا: "المنافسة بين ميسي ورونالدو.. متى ستنتهي؟"