وقال قائد برشلونة: "قدمنا مباراة كبيرة، كانت لدينا أحاسيس جيدة، وهاجمنا طيلة المباراة، وفي النهاية خسرناها بسبب أخطاء دقيقة، كان الخصم قد انتهى عمليا وفي 10 دقائق قلبوا الموازين في مباراة كان يتوجب علينا حسمها قبل ذلك".

وعن تغيير شكل البطولة، أوضح ميسي "هو لقب، وبعيدا عن شكله كنا نرغب في التتويج به، مباراة إسبانيول ونهاية العام لم ننهيهما بأحاسيس جيدة، الخسارة تعني أكثر مما يعنيه تغيير شكل البطولة، الأمر بمثابة ضربة قاسية لنا".

وعن انتقادات الجماهير، قال: "عندما لا تكون هناك هزائم ولا تتحقق الأهداف فهو طبيعي، وأيضا عندما لا يرانا الجمهور نلعب كما يرغب، علينا أن نتحد أكثر مما سبق، والخروج من هذا الموقف، علينا النظر للأمام".

وفيما يتعلق بالإقصاء عن البطولة، فصرح قائلا: "كما كانت المباراة هي أشياء لا يمكن لها الحدوث، لا يمكن القول إذا كان الإقصاء عادلا أم لا. من يحرز يفز. منحنا الخصم هدفين في 10 دقائق، وهكذا لا يمكنك في الفوز بالألقاب".

وعن شبح هزيمتي أنفيلد وروما، أشار ميسي "الأمر ليس له علاقة بهاتين المباراتين، عدنا لارتكاب أخطاء، ولعبنا 80 دقيقة جيدة، ولكننا خسرنا المباراة".

وتحدث ميسي عن مستقبل مديره الفني إرنستو فالفيردي قائلا: "هناك ثقة كاملة به، سنواصل العمل والتطور، علينا أن نفكر في الدور الثاني لليغا، نتصدر الترتيب بالرغم من أننا لم نقدم مباريات جيدة".

وأضاف "لدينا الكثير لنطوره، اليوم خطونا للأمام بعيدا عن الهزيمة، سنواصل العمل والسير خلال هذا العام على الطريق الذي رسمناه اليوم، ولكن دون ارتكاب أخطاء طفولية أدت إلى خسارتنا".