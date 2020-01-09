وقرر ماني السفر إلى السنغال للاحتفال مع السنغاليين بجائزة أفضل لاعب، التي حصل عليها الثلاثاء في حفل أقيم بمدينة الغردقة المصرية، إلا أن الطائرة التي سافر عليها لم تحصل على موافقة بالطيران فوق تونس، مما أجبره على العودة لبريطانيا.

ولم يكشف حتى الآن عن التفاصيل التي أحبطت إجراءات رحلة ماني للسنغال، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وكان من المقرر أن يحضر ماني احتفالات خاصة بتتويجه، في بلاده السنغال، يوم الأربعاء، إلا أن بعض إجراءات السفر دفعته للعودة لليفربول، حيث تنتظره مباراة مهمة أمام توتنهام السبت المقبل.

وقال ماني: "كانت خطتي السفر للسنغال لتوجيه الشكر لمواطني بلدي، ولكننا لم نستطع القيام بهذه الرحلة للأسف".

وأضاف: "الآن لدينا مباراة كبيرة أمام توتنهام نهاية الأسبوع وعلي التركيز عليها والتجهيز لها، ولكن الحقيقة هي أنني مستاء جدا لأني لم أستطع العودة لبلدي بسبب أمور خارجة عن إرادتي".

وأصبح ماني الثلاثاء أول سنغالي يتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقي، بعد مواطنه الحاج ضيوف في 2002.

وتفوق ماني في تصنيف الجائزة على المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز.