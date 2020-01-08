وتوج ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي هذا العام، بعد أن حصل على 477 صوتا متفوقا على زميله في فريق ليفربول، محمد صلاح، الذي حصد 325 صوتا، أي بفارق 152 صوتا، والجزائري رياض محرز الذي نال 267 صوتا.

وحصل ماني على الجائزة من رئيس الاتحاد، أحمد أحمد، وقال "أنا سعيد للغاية وفخور بالفوز بهذه الجائزة. أشكر زملائي في الفريق الوطني السنغال وأيضا نادي ليفربول لدعمهم ".

وتوج ماني بالجائزة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حل ثانيا في جائزة العام الماضي، خلف صلاح، الذي توج بالجائزة في النسختين الماضيتين.

كما توج "الكاف" منتخب الجزائر بجائزة أفضل فريق في 2019، وذلك بعد إنجازه التاريخي بتحقيق كأس الأمم الأفريقية، التي غابت عنه 30 عاما.

وأحرز النجم المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، بعد تقديمه مستويات كبيرة مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني في 2019.

وحقق الجزائري يوسف بلايلي جائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة، متفوقا على المصري طارق حامد، والتونسي أنيس بدري.