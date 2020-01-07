وقرر الاتحاد الإسباني تغيير شكل بطولة كأس السوبر، التي كانت تقام قبل انطلاق الموسم، بين بطل الدوري الإسباني وبطل كأس الملك، في نهائي واحد يقام ذهابا وإيابا.

وسيشارك في النسخة الجديدة 4 أندية، وهي برشلونة (بطل الدوري)، وفالنسيا (بطل الكأس)، وأتلتيكو مدريد (وصيف الدوري)، وريال مدريد (ثالث الدوري).

وستقام البطولة بنظام نصف النهائي والنهائي بواقع خروج المغلوب، حيث ستقام مباراتا نصف النهائي يومي الأربعاء والخميس، على أن تقام المباراة النهائية الأحد.

وسيواجه ريال مدريد فالنسا في نصف النهائي الأول الأربعاء، بينما يواجه برشلونة أتلتيكو مدريد يوم الخميس، في نصف النهائي الثاني، مع توقعات بمواجهة "كلاسيكو" تاريخية على أرض عربية، في حال تأهل ريال مدريد وبرشلونة للمباراة النهائية.

وسيحتضن استاد "الجوهرة المشعة" بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، المباريات الثلاثة للبطولة التاريخية.

وستكون جدة ثاني مدينة عربية على التوالي، تحتضن كأس السوبر الإسباني، حيث استضافت مدينة طنجة المغربية نهائي السوبر (من مباراة واحدة) قبل انطلاق الموسم الماضي، بين برشلونة وإشبيلية، وانتصر فيها النادي الكتالوني بنتيجة 2-1.

وستتوقف منافسات الدوري الإسباني هذا الأسبوع، على أن تستأنف في 20 من الشهر الجاري، بعد انتهاء بطولة السوبر.