وتحتضن مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر، الثلاثاء، حفل الإعلان عن جوائز الكاف، حيث يتنافس على لقب أفضل لاعب في إفريقيا صلاح إلى جانب زميله في ليفربول الإنجليزي، السنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحسبما كشفت تقارير صحفية مصرية، فقد وصل ماني في وقت سابق إلى الغردقة استعدادا لحضور الحفل، لكن وفقا لمصدر في الاتحاد الإفريقي تحدث إلى موقع "فيلغول" الرياضي المصري، فإن صلاح لن يحضر.

وأكد المصدر أن الرحلة التي كانت ستقل صلاح ومحرز ألغيت، حيث لن يسافر النجمان إلى الغردقة، علما أن محرز اعتذر بشكل رسمي في وقت سابق، بينما بقي موقف صلاح غامضا من الحفل الذي سيقام في بلده.

وتشير تكهنات إلى اقتراب ماني من التتويج باللقب، بسبب كونه الحاضر الوحيد من الثلاثي المرشح للفوز باللقب.

وفي مناسبات شبيهة سابقة، رفض نجوم كبار حضور حفلات التتويج بجوائز دولية أو قارية بعد علمهم بخسارة اللقب.

وكان صلاح قد حقق لقب أفضل لاعب إفريقي خلال العامين الماضيين، ليصبح ثاني لاعب مصري يصل لهذا الإنجاز بعد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي.