ووفقا لتقرير موقع "كالتشيو ميركاتو"، المعني بسوق انتقالات اللاعبين، فإن بيب غوارديولا يرغب في الحصول على خدمات نجم خط الهجوم في وولفرهامبتون أداما تراوري، البالغ من العمر 23 عاما.

وفصّل التقرير كيف أن أداما تراوري أثار الإعجاب في المباراتين اللتين خاضهما مع فريقه أمام مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف وقدم مساعدة حاسمة في واحدة منها، وفق ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وبحسب التقرير، فإنه بسبب دوره الحاسم في المباراتين، ولما يتمتع به من سرعة كبيرة، قرر مانشستر سيتي تقديم عرض للاعب.

ووفقا للتقرير، فإن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للموسمين الماضيين، مستعد لتقديم عرض لتراوري يصل إلى 80 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

يشار إلى أن تراوري حقق منذ بداية الموسم الكروي الحالي، حتى الآن، 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، وذلك خلال 30 ظهور له في جميع المسابقات.

وكان فريق وولفرهامبتون قد تعاقد مع تراوري، الذي انتقل إليه قادما من أستون فيلا، حتى عام 2023، مع العلم أنه نشأ في أكاديمية "لا ماسيا"، التابعة لنادي برشلونة، كما أنه مثل منتخبات إسبانيا تحت سن 16 و17 و19.