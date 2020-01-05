وأكد سولسكاير في تصريحات تلفزيونية: "بوغبا لن يرحل عنا خلال سوق الانتقالات الشتوية"، مشددا على استمراره حتى نهاية الموسم.

وأضاف سولسكاير: "لن تشاهدوا بوغبا يرحل عن يونايتد خلال يناير"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

وفيما يتعلق بالتعثر المتكرر لمانشستر يونايتد هذا الموسم، قال سولسكاير رافضا الانتقادات التي تعرض لها: "لدي طرقي الخاصة لمحاولة تحفيز وإلهام اللاعبين".

وتابع قائلا: "تخويف اللاعبين ليس طريقتي في التدريب ولا توجد ضرورة لذلك، لدي طريقتي الخاصة ولن أغيرها بسبب اختلاف البعض معي".

وكان الهولندي روبن فان بيرسي مهاجم اليونايتد السابق، قد هاجم سولسكاير في طريقة تعامله في الفريق ومع اللاعبين، خاصة بعد خسارة "الشياطين الحمر" بالجولة السابقة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أرسنال، بسبب الابتسامة التي ظهرت على وجه المدرب بعد المباراة.