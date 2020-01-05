وتعرض فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة للطرد قبل أن يدرك إسبانيول التعادل بعدما بدا أن برشلونة حامل اللقب في طريقه للفوز عندما تقدم 2-1 بعد ضربة رأس من البديل أرتورو فيدال في الدقيقة 59.

وأدرك لويس سواريز التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني بعدما تقدم إسبانيول بهدف ديفيد لوبيز بضربة رأس في الشوط الأول.

لكن فريق إرنستو فالفيردي اضطر لخوض آخر 15 دقيقة بعشرة لاعبين بسبب طرد دي يونغ بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية لينجح الصيني وو لي في إدراك التعادل لإسبانيول بتسديدة قوية بالدقيقة 88.

ولا يزال برشلونة في صدارة الدوري بفارق الأهداف بعد 19 جولة، لكن هذا التعادل يعني أنه بات يملك نفس رصيد ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي فاز 3-صفر خارج أرضه على خيتافي اليوم أيضا.