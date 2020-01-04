ومضى نوبل (23 عاما) على خطى حارس بايرن مانويل نوير (33 عاما)، الذي انتقل من شالكه إلى النادي البافاري عام 2011، قبل أن يحقق مسيرة لافتة شملت فوزه بلقب (بوندسليغا) 7 مرات ودوري أبطال أوروبا عام 2013، وكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

وامتنع نوبل الشهر الماضي عن تمديد عقده مع شالكه، وأعلن بايرن التعاقد معه بانتقال حر نهاية موسم 2019-2020، ولفترة 5 مواسم.

وبحسب التقارير، رفض نوبل عرضا من شالكه لتمديد عقده مقابل راتب سنوي قيمته 7 ملايين يورو، وسيتقاضى مع بايرن راتبا يصل إلى 5.5 مليون يورو، حسبما أفادت وكالة "سيد" المرتبطة بوكالة "فرانس برس".

ويعني ذلك أن الحارس الشاب ضحى بـ7.5 ملايين يورو على مدار 5 سنوات، من أجل الانضمام إلى بايرن.

وبحسب التقارير، أتى رفض الحارس الشاب لعرض ناديه الحالي، لخوض تجربة مع النادي الأبرز في ألمانيا، حيث ينظر إليه على نطاق واسع كخليفة محتمل لنوير في مركز حارس المرمى الأساسي.

وعانى نوير في الأشهر الماضية إصابات أبعدته لفترات مطولة عن الملاعب، لكنه بدأ كأساسي في 26 مباراة هذا الموسم، وتشير التقارير إلى أنه على وشك تمديد عقده لعامين مع ناديه.

وخاض نوبل 17 مباراة دولية مع المنتخب الألماني تحت 21 عاما.