الحكم الأرجنتيني بابلو لوناتي، الذي قاد مباريات عدة في الدوري الأرجنتيني خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، كان حكما دوليا لمدة ناهزت الخمس سنوات (من 2007 إلى 2012).

ويعرف لوناتي بأنه مشجع وفي لفريق ريفر بليت الأرجنتيني، ولا يخفي انتماءه في تصريحاته لوسائل الإعلام.

وقالت "ماركا" أن اختيار اسم "سانتياغو برنابيو" لطفله، يعود إلى احتضان هذا الملعب للمباراة التي فاز فيها ريفر بليت على خصمه العنيد بوكا جونيورز، في خلال نهائي بطولة "كوبا ليبرتادوريس" عام 2018.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في ملعب "مونيمنتال" معقل ريفر بليت، لكنها تأجلت بسبب أحداث عنف.

وكان اللقاء، الذي أجري في دسمبر 2018، انتهى لصالح ريفر بليت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وأدت نتيجة المباراة آنذاك إلى انفصال بوكا جونيورز عن مدربه جييرمو باروس سكيلوتو، بعد أقل من أسبوع واحد على الخسارة.