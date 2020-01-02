وطالب مشجعو أرسنال إدارة فريقهم بالتعاقد مع صامويل أومتيتي، البالغ من العمر 26 عاما، بعد مشاهدته وهو يحضر المباراة بين الأرسنال ومانشستر يونايتد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي انتهت بفوز "المدفعجية" بهدفين دون مقابل.

وما إن نشر أومتيتي صورة له في المدرجات على حسابه في إنستغرام، حتى دعمت هذه الصورة القناعة لدى مشجعي أرسنال بأنه في طريقه من الكامب نو إلى لندن، حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويكافح اللاعب الفرنسي من أجل لعب مزيد من الدقائق مع برشلونة، حيث لم يشارك سوى 7 مرات فقط مع فريق إرنستو فالفيردي هذا الموسم.

ولطالما ارتبط أومتيتي بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي، حيث كان الأرسنال ومانشستر يونايتد أكثر فريقين مرشحين للتوقع مع اللاعب الفرنسي.

وكانت تقارير في الصيف الماضي قد أشارت إلى إمكانية انتقال أومتيتي إلى ملعب الإمارات، ومزاملة مواطنه الفرنسي ألكساندر لاكزيت، غير أن أرسنال لم يتمكن من الحصول على خدماته، بسبب إنفاقه 72 مليون جنيه إسترليني للحصول على اللاعب نيكولاس بيبي.