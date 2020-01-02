وقال يورغن كلوب، إنه ناقش أزمة "الفار" هذه، خلال اجتماع شمل كبار المدراء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، "اليويفا".

وأشار مدرب ليفربول إلى هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، قبل اللقاء الكروي المقرر الخميس ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يجمع ليفربول مع شيفيلد يونايتد.

وأشار كلوب إلى أن هناك حلا محتملا لقرارات "الفار" في مسألة التسلل، وأنه تم اتخاذ قرار بشأنه في اجتماع مع كبار المدراء في "اليويفا".

وكان كثير من مشجعي كرة القدم واللاعبين في الملاعب الإنجليزية، عبّروا مؤخرا عن قلقهم بشأن تقنية "الفار"، وتعاملها مع قضايا التسلل الهامشية، حيث يكون الفارق سنتيمترات قليلة، أو مسافة "هامشية" ضئيلة للغاية.

فعلى سبيل المثال، كان اللاعب في فريق أستون فيلا، جاك غريليش، آخر من وقع ضحية "الفار"، يوم رأس السنة، عندما ألغي هدفه بمرمى بيرنلي لأن مهاجم أستون فيلا ويسلي، كان متسللا بشكل هامشي جدا.

كذلك تم إلغاء 5 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك هدف لفريق وولفرهامبتون أحرزه بيدرو نيتو في المباراة التي خسرها أمام ليفربول على ملعب الأنفيلد بهدف دون مقابل.

وخلال المؤتمر الصحفي، سئل كلوب عن هذا الأمر، فقال: "إنها ليست أكبر مشكلة في العالم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضاف قائلا: "نريد الحصول على توضيحات وقرارات صحيحة. في حالة حدوث تسلل في الوقت الحالي، فإن المشكلة الوحيدة هي أن الأمر يبدو وكأنه يحتاج إلى نصف ساعة للإقرار بأن حالة التسلل تقدر بمسافة ظفر إصبع قدم اللاعب، ولكن هذا هو القرار".

وأشار إلى أنه تمت مناقشة زيادة مسافة التسلل خلال اجتماع مع مدراء من"اليويفا"، وتقرر جعل الخط أكبر، غير أن المدرب الألماني تابع قائلا: "لا أعرف من سيقرر ذلك. لكن إذا تم اختصار الوقت في صدور القرار فسوف يكون الأمر أفضل".

وأوضح أنه إذا كان الخط المرسوم في "الفار" للمدافع أكثر سمكا منه للمهاجم، ربما ضعف سمك خط المهاجم، فستكون هناك ميزة للاعب المهاجم، لأنه لن يتم اعتباره متسللا بفارق ضئيل للغاية.