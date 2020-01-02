ووضع بيبي، المنتقل إلى أرسنال في صفقة قياسية، فريقه في المقدمة في الدقيقة العاشرة في ثالث مباراة تحت قيادة أرتيتا لاعب أرسنال السابق بعد عمل رائع من الجهة اليسرى من سياد كولاشيناتس.

وسدد بيبي في وقت لاحق في القائم في الشوط الأول الذي هيمن عليه أرسنال تماما قبل أن يضاعف المدافع سقراطيس الغلة بشكل مستحق في الدقيقة 42 بعد أن استفاد من ارتباك دفاعي من الفريق الزائر عقب ركلة ركنية.

وحقق أرسنال أول انتصار له في الدوري في 5 مباريات ليتقدم للمركز العاشر برصيد 27 نقطة من 21 مباراة.

ويبقى فريق أولي غونار سولسكاير خامسا برصيد 31 نقطة بعد أن أهدر فرصة لتضييق الفارق مع تشلسي الرابع، الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق ويتفوق بخمس نقاط على يونايتد.

وكان يونايتد يبحث عن انتصاره الثالث على التوالي، لكن أرسنال تفوق عليه ولم يبد عملاق مدينة مانشستر قادرا على شن صحوة حتى بعد نزول ميسون غرينوود وأندرياس بيريرا ليثيرا الحماس في خط الهجوم.