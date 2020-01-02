وحصد الأهلي الذي يملك مباراتين مؤجلتين العلامة الكاملة برصيد 27 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الفائز على الاتحاد السكندري 1-صفر.

وانتظر الأهلي ربع الساعة الأخير لكي يسجل هدفيه أولا بواسطة التونسي علي معلول (75 من ركلة جزاء)، وأضاف محمد مجدي "أفشه" الثاني (80).

وسنحت فرصة ذهبية أمام مصر المقاصة لافتتاح التسجيل بعد مرور دقيقتين عندما انفرد عمرو مرعي بحارس الأهلي محمد الشناوي، ولكنه سدد في القائم الأيسر.

ورد الأهلي بهجمة منظمه من الجانب الأيسر أنهاها علي معلول بتمريرة لمحمد مجدي "أفشه " سددها قوية مرت فوق العارضة (15).

ونشط الأهلي هجوميا مع بداية الشوط الثاني وتراجع لاعبو المقاصة للدفاع وأنقذ محمود حمدي مرماه من هدفين محققين، بتصديه لرأسية عمرو السولية (55) ثم تسديدة المنفرد مروان محسن (57).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي إثر لمسة يد من أحمد ياسين انبرى لها علي معلول وسددها علي يسار محمود حمدي محرزا هدف التقدم لفريقه (75)، ونجح مجدي في إضافة هدف الاطمئنان بعد خمس دقائق بكرة على يسار حمدي (80).

وفي مباراة أخرى، اقتنص إنبي نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه الإسماعيلي 1-1، فيما قاد محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب فريقه لفوز صعب علي مضيفه الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله محمد سمير (61).

بتلك النتيجة رفع المقاولون العرب رصيده الي 25 نقطة ، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 20 نقطة في المركز الثالث.