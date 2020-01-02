وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، أن اتصالات أجرتها وزارة الخارجية عبر سفارتها في طهران ومع السفارة الإيرانية في عمان، انتهت بموافقة السلطات الإيرانية على السماح له بمغادرة طهران.

وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله، وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.