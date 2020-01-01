وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "البلوز" سيعرض 80 مليون جنيه إسترليني، لقاء الحصول على خدمات زاها، البالغ من العمر 27 عاما.

وسيكون ضم زاها بناء على توجيهات المدرب فرانك لامبارد، المدير الفني لتشلسي، والذي يسعى لتدعيم صفوف الفريق الذي يحتل حاليا المرتبة الرابعة برصيد 38 نقطة، خلف كل من ليفربول وليستر سيتي ومانشستر سيتي.

ويأتي تقرير "ميترو" ليتضارب مع التصريحات الخاصة بالمدير الفني لكريستال بالاس، روي هودجسون، الذي قال: "لا نحاول بيع زاها، نريد أن يبقى معنا. لا أعرف أحدا في النادي يحرص على بيع زاها".

وكانت تقارير بريطانية، قد ذكرت أن أندية أرسنال وإيفرتون ونابولي، كانت مهتمة بضم زاها قبل انطلاق الموسم، لكن هودجسون نجح في الإبقاء على لاعب ساحل العاج الذي يرتبط بعقد مع بالاس حتى موسم 2022-2023.