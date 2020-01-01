وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن داني أولمو، الذي يلعب حاليا في صفوف فريق دينامو زغرب الكرواتي، كان على رادار النادي الكتالوني خلال السنوات الماضية.

وتخرج أولمو من مدرسة لاماسيا في برشلونة، وانضم إلى صفوف دينامو زغرب في صيف 2014، وبدأ اللعب مع الفريق الأول بدءا من موسم 2014-2015.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الكرواتي غير مقتنع حتى الآن بالعرض الذي قدمه برشلونة لضم أولمو، الذي ينتهي عقده مع دينامو زغرب في عام 2021.

وسجل أولمو هدفين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما أحرز هدفا في مباراته الأولى مع منتخب إسبانيا، عدا عن تسجيله 8 أهداف في الدوري الكرواتي في آخر 25 مباراة.

تجدر الإشارة إلى أن أولمو يلعب في مركز الجناح الأيمن الهجومي، كما يجيد اللعب مهاجما ثانيا، وكان في سنواته الأولى يلعب جناحا أيسر في بعض المباريات.